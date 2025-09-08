Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
“No amanhecer desse dia, Zion descansou. Cumprimos a sua missão, campeão eternizou!”, escreveu Vânia Brocchi no Instagram, onde multiplicam-se mensagens de pesar e de homenagem ao jovem surfista.
As cerimónias fúnebres realizaram-se no domingo, no cemitério do Feijó, em Almada.
Zion Brocchi destacou-se pela sua dedicação e talento no surf, sagrando-se campeão regional sub-12 no Circuito Regional da Grande Lisboa, em 2024.
Nas redes sociais, são muitas as mensagens a lembrar não apenas os resultados desportivos, mas também a personalidade do jovem. “Mais do que resultados, ficará para sempre na memória da comunidade do surf pela energia positiva, pelo sorriso fácil e pela alegria que transmitia dentro e fora de água”, escreveu o portal especializado Surftotal.
Também a Associação Nacional de Surfistas reagiu com pesar à notícia: “Foi com enorme tristeza que a comunidade do surf nacional recebeu a notícia da partida do pequeno Zion. Até sempre! Que descanses em paz!”.
