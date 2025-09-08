Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“No amanhecer desse dia, Zion descansou. Cumprimos a sua missão, campeão eternizou!”, escreveu Vânia Brocchi no Instagram, onde multiplicam-se mensagens de pesar e de homenagem ao jovem surfista.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Vânia Brocchi (@vaniabrocchi)

As cerimónias fúnebres realizaram-se no domingo, no cemitério do Feijó, em Almada.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Zion Brocchi destacou-se pela sua dedicação e talento no surf, sagrando-se campeão regional sub-12 no Circuito Regional da Grande Lisboa, em 2024.

Nas redes sociais, são muitas as mensagens a lembrar não apenas os resultados desportivos, mas também a personalidade do jovem. “Mais do que resultados, ficará para sempre na memória da comunidade do surf pela energia positiva, pelo sorriso fácil e pela alegria que transmitia dentro e fora de água”, escreveu o portal especializado Surftotal.

Também a Associação Nacional de Surfistas reagiu com pesar à notícia: “Foi com enorme tristeza que a comunidade do surf nacional recebeu a notícia da partida do pequeno Zion. Até sempre! Que descanses em paz!”.