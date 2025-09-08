Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o comunicado, "o serviço de transporte será afetado no período determinado por estas greves" e "prevê-se a abertura do serviço de transporte a partir das 10h30".

"O Metropolitano de Lisboa encetou de imediato negociações com as organizações representativas dos trabalhadores, tendo apresentado duas propostas de acordo que procuram equilibrar os argumentos apresentados pelos trabalhadores com os objetivos de gestão da empresa e a promoção da produtividade, em conformidade com as determinações legais relativas ao aumento da massa salarial para o ano de 2025", pode ler-se.

É ainda referido que "o Metropolitano de Lisboa informa que apresentou, junto do Tribunal Arbitral, um pedido devidamente fundamentado para a definição e implementação de serviços mínimos", com o objetivo de "garantir a continuidade da circulação de comboios durante os períodos de greve. Contudo, tal situação não foi decretada pela entidade arbitral".

"Durante o período que antecede a greve, o Metropolitano de Lisboa promoveu, e continuará a promover, o diálogo com os sindicatos, tendo em vista um entendimento que permita a suspensão da referida greve", é explicado.

O comunicado nota ainda que está "agendado novo plenário de Trabalhadores para as 15h00 de hoje", pelo que se espera "que seja possível um entendimento estrutural e duradouro".