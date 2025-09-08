Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Antes de conseguir aterrar em segurança no Aeroporto de Plovdiv, o avião onde seguia Úrsula Von der Leyen ficou sem sistema de navegação. A deputada porta-voz da Comissão Europeia, Arianna Podesta, revelou aos jornalistas que as autoridades búlgaras suspeitam que a interferência tenha sido deliberadamente causada pela Rússia, mas sem provas.

Em entrevista ao 24notícias, Tiago Cruz, professor no departamento de engenharia e informática da Universidade de Coimbra, explica que se trata de um caso de jamming, que implica o bloqueio dos sinais do GPS, impedindo que dispositivos recebam a localização correta.

O académico esclarece que este tipo de bloqueio é comum, principalmente em cenários de guerra. Tanto na fronteira russa, como no Médio Oriente, nomeadamente em Israel, os casos de jamming são habituais.

Existem também ataques de spoofing, mais elaborados e mais perigosos, que permitem o envio de sinais falsos de GPS para enganar sistemas e mudar trajetórias.

“A prática frequente de jamming ou spoofing de GPS é deliberadamente feita com a intenção, no fundo, de causar disrupção na infraestrutura e nas capacidades de navegação, posicionamento e localização de um atacante”, acrescenta.

Com o início da guerra na Ucrânia, casos de interferência na navegação na zona do Báltico até ao Mar Negro tornaram-se mais frequentes. Segundo a Reuters, no ano passado, a Estónia acusou a Rússia de interferir em dispositivos de navegação GPS no espaço aéreo dos Estados Bálticos e a Finnair foi obrigada a desviar dois voos de volta para Helsínquia, depois de interferências de GPS terem impedido a aproximação a Tartu, no leste da Estónia.

A guerra muitas vezes é o impulso para o desenvolvimento destes mecanismos. No entanto, não explica a situação isolada registada no avião europeu, nem a relaciona necessariamente ao governo russo.

Quando questionada, a Rússia negou qualquer envolvimento na falha do sistema de navegação do avião onde viajava a presidente da Comissão Europeia, e a União Europeia ainda não conseguiu provar o contrário.

“O GPS é um civil, tal como o conhecemos, é vulnerável”

Segundo Tiago Cruz, “não é preciso ser um Estado nação para ser capaz de interferir com o sistema de navegação”. Com “equipamento acessível” é possível reproduzir este bloqueio.

Na verdade, “o GPS civil, tal como nós o conhecemos, é vulnerável. É o que nós chamamos de ‘infraestrutura crítica’”, revela, e, por essa razão, o ataque de segunda-feira não é inusitado.

O GPS civil não tem nenhum tipo de medida especial de proteção ou de encriptação, facilitando o acesso externo. Tal implica que seja possível aceder facilmente a diferentes redes, inclusive em drones,

Casos de spoofing em equipamentos bélicos que realizam missões de forma autónoma são predefinidos. Alterando as coordenadas, “julgam que estão a cumprir a missão mas na realidade estão a ser desviados da trajetória”, detalha Tiago Cruz.

As fragilidades do GPS são um problema internacional atual, que se revela um desafio maior considerando o facto de dependermos dele para muita coisa. “O uso mais comum é a navegação. Mas em situações onde é preciso ter um relógio coerente e coordenado em relação a várias localizações geograficamente dispersas, o GPS também é extremamente útil, por exemplo, na rede de distribuição elétrica”, acrescenta.

Alternativas ao GPS

A fácil intervenção na rede de navegação é a razão pela qual, por exemplo, a China e a Rússia têm o seu próprio sistema. Recentemente, a Comissão Europeia anunciou a intenção de criar mecanismos alternativos ao GPS para assistência à navegação, com alguns projetos já em curso.

“Em Coimbra, estamos num projeto europeu chamado SATERA, que é coordenado pela Universidade Politécnica de Valência, cujo objetivo é criar um mecanismo complementar ao GPS para conseguirmos inferir onde é que um avião está”, avança Tiago Cruz.

Este estudo pretende tornar o GPS um plano B, que seja substituído por um mecanismo complementar capaz de inferir o posicionamento dos aviões.

“Os aviões já têm o transponder, que é um equipamento que vai a bordo do avião e que está a reportar sempre, continuamente, informações sobre a velocidade, a posição do avião e por aí adiante. Nós queremos Lançarmos satélites de baixa altitude, de baixo custo, com antenas de VHF, que se destinam a apanhar estes sinais dos aviões”, explica.

O projeto ainda está numa fase experimental e envolve a empresa irlandesa Rockwell Collins, a Università di Roma Tor Vergata, a Universidade Politécnica de Valência, que lidera, e a Universidade de Coimbra.