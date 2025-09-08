Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O executivo liderado por Carlos Moedas propôs a criação de um fundo municipal de apoio às vítimas, bem como o desenvolvimento de um portal online onde serão disponibilizados “todos os documentos relevantes sobre o acidente”. Foi ainda aprovada a constituição de uma equipa de missão com o objetivo de conceber um novo sistema tecnológico para o histórico elevador.

Da parte da oposição, os vereadores socialistas manifestaram apoio à criação do fundo, mas defenderam também a realização de uma auditoria externa para apurar responsabilidades.

A reunião extraordinária, que começou às 10h00, prolongou-se até ao final da tarde, contando com a presença do presidente da Carris. Durante o encontro, os partidos da oposição criticaram a resposta do executivo municipal, acusando-o de ter reagido de forma lenta e pouco esclarecedora.

O acidente do Elevador da Glória continua a marcar a cidade. Quatro vítimas permanecem internadas: duas no Hospital de São José — uma delas em cuidados intensivos — e outras duas no Hospital de Santa Maria, também em unidades de cuidados intensivos, mas em situação estável.