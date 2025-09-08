Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, ameaçou fisicamente Bill Pulte, diretor da Agência Federal de Financiamento da Habitação, acusando-o de falar mal dele ao presidente Donald Trump.

Segundo testemunhas contaram ao jornal Politico, Bessent disse a Pulte: “Porque é que andas a falar do presidente sobre mim? Vai-te lixar. Vou dar-te um murro na cara.” A situação só não escalou porque o empresário Omeed Malik interveio e afastou os dois. Durante o jantar, foram colocados em lados opostos da mesa.

O episódio reflete as tensões entre os dois homens, que Trump encarregou, juntamente com o secretário do Comércio, Howard Lutnick, de desenhar um plano para privatizar a Fannie Mae e a Freddie Mac. Por detrás da disputa estão rivalidades sobre quem controla áreas-chave da política económica.

Bessent, ex-gestor de fundos com uma imagem pública discreta, é visto como um moderador que acalma os mercados e ganhou a confiança de Trump. Já Pulte, herdeiro de uma família de construtores e figura ativa nas redes sociais, tem adotado uma postura mais agressiva, despedindo centenas de funcionários e usando o cargo para atacar críticos do presidente.

As fricções entre ambos também passam pela questão da Reserva Federal. Bessent avisou Trump de que despedir Jerome Powell, presidente da Fed, desestabilizaria os mercados, enquanto Pulte defende abertamente a sua saída e chegou a entregar a Trump uma carta de demissão pronta a assinar.

Este não foi o primeiro confronto de Bessent com colegas da administração: em abril, envolveu-se numa altercação com Elon Musk, acusando-o de manobras de bastidores na escolha do responsável interino do IRS.