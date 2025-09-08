Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt.

O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara Municipal, Alexandre Almeida, que na apresentação do ano lectivo referiu que vão existir "refeições escolares gratuitas para todos os alunos e o alargamento da oferta do prolongamento escolar", notícia o JN.

O projeto Sucesso Académico Através do Bem-estar e da Inteligência Artificial - SAABIA é segundo este autarca "uma resposta estruturante a desafios no âmbito da educação, saúde e inclusão social, combinando tecnologia, saúde e bem-estar para transformar o modelo educativo e promover maior equidade e sucesso escolar".

Para além das refeições, a Câmara também vai investir em obras de reabilitação da EBS de Paredes, um investimento de cerca de quatro milhões e 900 mil euros, financiado pela autarquia em cerca de 660 mil euros, que se encontram "em estado avançado" e anunciou também que vão avançar as obras na Escola Daniela Faria, em Baltar, e na ES de Vilela e EBS de Sobreira, estando neste momento a aguardar o financiamento do Banco Europeu de Investimento.