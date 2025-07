Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Morreu Diogo Jota

Diogo Jota, avançado português de 28 anos e jogador do Liverpool, morreu esta madrugada num acidente de viação em Cernadilla, Zamora, Espanha, juntamente com o irmão, André Silva, de 26 anos, que representava o Penafiel.

Com passagens por clubes como FC Porto, Wolverhampton e Atlético de Madrid, Jota somava 49 internacionalizações pela Seleção Nacional e destacava-se como uma figura marcante da geração atual do futebol português.

No Liverpool, clube que representava há cinco épocas, conquistou vários títulos, incluindo a Premier League e a Taça de Inglaterra.

Leia a notícia completa aqui.

Começa o julgamento da Operação Marquês com José Sócrates e mais 20 arguidos

Quase 11 anos após a detenção de José Sócrates, arranca hoje o julgamento da Operação Marquês.

O ex-primeiro-ministro e mais 20 arguidos vão ser julgados por mais de 100 crimes, incluindo corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais.

Estão previstas 53 sessões até ao final do ano e mais de 650 testemunhas. Sócrates responde por 22 crimes, enquanto o empresário Carlos Santos Silva é o arguido com mais acusações, num processo que marca a justiça portuguesa.

Leia a notícia completa aqui.

Tiroteio em discoteca de Chicago faz três mortos e 16 feridos

Pelo menos três pessoas morreram e 16 ficaram feridas num tiroteio à porta de uma discoteca no centro de Chicago, na noite de quarta-feira.

Segundo as autoridades, os disparos ocorreram quando os clientes saíam do Artis Lounge, após uma festa de lançamento do novo álbum do rapper Mello Buckzz.

Leia a notícia completa aqui.

Incêndio obriga à retirada de 1500 pessoas na ilha grega de Creta

Um incêndio florestal no sudeste da ilha de Creta, na Grécia, levou à retirada de cerca de 1.500 residentes e turistas durante a noite, segundo autoridades locais.

O fogo, agravado por ventos fortes, tem três frentes ativas e obrigou à evacuação de vários hotéis na região de Ierapetra.

Cerca de 270 bombeiros, 10 helicópteros e drones estão no terreno a combater as chamas.

Leia a notícia completa aqui.