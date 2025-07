A maioria das casas situa-se em Marvila, num conjunto habitacional construído já no atual mandato.

Este novo concurso insere-se num investimento municipal de 37,1 milhões de euros, financiado pelo PRR, e faz parte da estratégia da autarquia para responder à crise habitacional que afeta a cidade.

“Estamos a realizar um esforço sem precedentes para dar resposta aos problemas com que os lisboetas se confrontam na área da Habitação, com medidas diversificadas e muito concretas. Temos trabalhado desde o primeiro dia e em todas as frentes para garantir essas respostas, com a construção de novas casas, a reabilitação e a disponibilização de habitações municipais – incluindo muitas que estavam fechadas quando iniciámos o mandato – e o reforço do programa de apoio à renda”, afirma o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, em comunicado.

O programa dirige-se a pessoas e famílias que não conseguem suportar as rendas praticadas no mercado privado, mas que não têm acesso à habitação social.