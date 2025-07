Segundo a AFP, o impostor entrou em contacto com pelo menos três ministros estrangeiros, um governador americano e um congressista .

Desde meados de junho que o impostor criou uma conta no aplicativo Signal, com o nome de "Marco.Rubio@state.gov" para entrar em contato com altos funcionários.

Em resposta à AFP, o Departamento de Estado dos EUA confirmou que "está a investigar o caso" e tomará mais medidas de forma a que não se repita o sucedido.

"Os atores maliciosos enviam mensagens de texto e de voz gerados por IA, técnicas conhecidas como smishing e fishing, respectivamente, que afirmam vir de um alto funcionário num esforço para estabelecer contacto antes de obter acesso a contas pessoais", já tinha avisado o FBI em maio deste ano.