Segundo o jornal El Mundo, a Brigada de Trânsito do Comando de Zamora da Guarda Civil determinou que as causas mais prováveis do acidente se devem, como foi inicialmente avançado, "a um problema numa roda do veículo e a uma velocidade excessiva".

A peritagem do acidente ainda está a ser terminada e, de acordo com o jornal, todas as provas deixadas no quilómetro 63.300 da A-52 que liga Pontevedra a Benanvente, em direção à localidade de Zamora, foram analisadas, sendo que o incêndio complicou a investigação.

No entanto, as marcas deixadas no asfalto podem ter sido decisivas para chegar às conclusões preliminares agora divulgadas.