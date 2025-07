Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

É no alto do Farol da Barra, que encontramos Sá Fernandes logo no início do episódio, a falar da beleza da ria.

Com o mar já como protagonista desta viagem, o anfitrião leva-nos a conhecer o Museu Marítimo de Ílhavo, uma passagem obrigatória para conhecer a história da pesca do bacalhau, que marcou esta terra. É também possível conhecer a força e o caráter de quem viveu nesta terra.

Sá Fernandes mergulha depois num passeio pelo centro, que culmina na Biblioteca Municipal de Ílhavo, onde mostra alguns livros de personagens que marcaram esta terra, como, por exemplo, o cantor Carlos Paião.

A pausa para a refeição é feita desta vez no Restaurante Dona Mena, em Vale de Ílhavo, onde iguarias como os folares são os protagonistas.

Segue-se uma visita ao bacalhoeiro Navio Museu Santo André, onde Sá Fernandes não esconde "ficar atordoado com as duras condições" por que passavam estes homens para trazer o "pão do mar", ou seja, o bacalhau.

De seguida, e porque já chega de bacalhau, Sá Fernandes segue para a Costa Nova, com as suas casas típicas. Aqui, entre histórias e tripas, é impossível não resistir à beleza natural deste lugar e embarcar num passeio de barco.

A viagem segue para a Gafanha da Encarnação onde, em passeio, o anfitrião recorda a história de "Joana Maluca", a povoadora desta região.

Por fim, a viagem não pode acabar sem uma passagem pela histórica fábrica da Vista Alegre e a magnífica capela da Nossa Senhora da Penha de França, comprada pelo fundador deste complexo industrial, onde também vale a pena visitar o museu.

O passeio termina com um café em chávena Vista Alegre a olhar para Ílhavo.

Isto e muito mais é possível aprender no quinto episódio de "O Resto É Paisagem", que pode ser visto aqui.

O próximo episódio, onde Sá Fernandes nos leva ao Cadaval, estreia na RTP3 no sábado, 12 de julho.

