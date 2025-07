Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O arguido, Fernando Valente, foi absolvido de todos os crimes que estava acusado.

O tribunal de Aveiro considerou que não houve provas suficientes para justificar um encontro entre Fernando Valente e Mónica Silva.

Fernando Valente estava acusado dos crimes de homicídio qualificado, aborto, profanação de cadáver, acesso ilegítimo e aquisição de moeda falsa para ser posta em circulação.

Durante o julgamento, o arguido negou as acusações, voltando a reafirmar a sua inocência na última sessão, após as alegações finais.

“Não sei o que se passou com a Mónica. Não sei absolutamente nada. Não lhe fiz absolutamente nada”, afirmou.

O Ministério Público e o advogado dos filhos da vítima e do viúvo pediram a condenação do arguido à pena máxima de 25 anos de prisão.

Já o advogado de defesa, defendeu a absolvição de Fernando Valente.

O Ministério Público acusa o arguido de ter matado a vítima e o feto que esta gerava, no dia 03 de outubro de 2023 à noite, no seu apartamento na Torreira, para evitar que lhe viesse a ser imputada a paternidade e beneficiassem do seu património.