Mais de 60 concelhos estão hoje em risco máximo de incêndio. O Reino Unido acende o debate ao permitir o voto aos 16 anos. Em Gaza, uma investigação expõe os lucros europeus com armamento usado em ataques fatais. Em Loures, as demolições no Bairro do Talude continuam a dividir a autarquia e as organizações.

Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt Presidente da Câmara defende demolições no Bairro do Talude Militar Ricardo Leão justificou as demolições no Bairro do Talude como medidas para garantir segurança e combater construções ilegais. O autarca criticou movimentos que, segundo diz, se aproveitam da pobreza, e garantiu apoio às famílias afetadas. Após a operação, que retirou 161 pessoas, o Tribunal suspendeu novas demolições — decisão que a autarquia aceitou. Leia a notícia completa aqui. Empresa europeia continua a lucrar com bombardeamentos em Gaza A fabricante europeia de mísseis MBDA está a fornecer componentes usados por Israel em Gaza, incluindo em ataques com vítimas civis e crianças. Apesar da suspensão parcial de exportações britânicas, a filial norte-americana da empresa continua a operar. Vários ataques com a bomba GBU-39 são apontados como possíveis crimes de guerra por organizações internacionais. Leia a notícia completa aqui. Reino Unido vai permitir voto aos 16 anos O Governo britânico anunciou que jovens de 16 e 17 anos poderão votar nas próximas eleições gerais, cumprindo uma promessa do Partido Trabalhista. A medida visa aumentar a participação cívica e inclui reformas como o registo automático de eleitores, identificação digital e penas mais duras contra intimidação política. Leia a notícia completa aqui. Mais de 60 concelhos em risco máximo de incêndio Esta quinta-feira, mais de 60 concelhos dos distritos de Faro, Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Guarda, Viseu, Bragança e Vila Real estão em perigo máximo de incêndio rural, segundo o IPMA. O risco vai manter-se elevado até segunda-feira. Faro está sob aviso amarelo devido ao calor, com temperaturas que podem atingir os 37 °C. Leia a notícia completa aqui.