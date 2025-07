Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O adereço, feito em madeira de pinho, é um dos três que sobreviveram às filmagens. Os outros foram vendidos ao realizador Steven Spielberg por cerca de 52 mil euros, em 1982, e a um comprador anónimo, por 201 mil euros, em 1996, segundo o El País,

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

De acordo com a casa de leilões Heritage, a venda desta quarta-feira tornou-se na segunda maior já feita de um artigo colecionável de cinema. Ficou apenas atrás do par de sapatos rubi usados por Judy Garland, no filme "O Feiticeiro de Oz".

O trenó está no centro da ação do filme e, por isso, tornou-se mais do que apenas um acessório.

O exemplar vendido esta quarta-feira pertencia ao diretor Joe Dante, responsável por obras como "Gremlins - O Pequeno Monstro": "Tive a honra de proteger esta peça da história do cinema por décadas", disse em comunicado.

"Ver o Rosebud a encontrar um novo lar e a fazer história durante o processo é surreal e profundamente gratificante. É uma prova do poder duradouro da narrativa".

O trenó chegou às suas mãos por acaso. Foi-lhe dado por um trabalhador que limpava um armazém nos Estúdios Paramount, outrora sede da RKO Pictures, a produtora de "Citizen Kane".

"Estavam a fazer uma limpeza enorme, a encher caixotes do lixo com candeeiros, móveis e adereços para deitar fora. Um dos membros da equipa, que sabia que eu era fã de filmes antigos, aproximou-se de mim com um adereço de madeira e disse: 'Estão a deitar tudo isto fora. Talvez te interesse.' Não tenho a certeza se ele sabia sequer que trenó era aquele, mas devia ter alguma ideia, senão porque me teria perguntado?", contou Dante ao Intelligent Collector.