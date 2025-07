Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"O Governo lamenta a morte de um cidadão português num incêndio em Boston. Envia as condolências à família e continua a acompanhar a situação no local através da rede diplomática", lê-se na publicação do Ministério de Negócios Estrangeiros português no X.

O incêndio num lar de idosos em Fall River, fez nove mortos e 30 feridos, na noite de domingo.

A Gabriel House funciona desde 1999, de acordo com o Departamento de Saúde e Serviços Sociais do Estado.