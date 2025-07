A Câmara Municipal de Loures ordenou a demolição de 64 habitações, ou barracas de lata, onde viviam cerca de 161 pessoas: idosos, mulheres, homens e crianças. Antes do do despacho do Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa decretar a interrupção das demolição, já Angelina estava sem nada. No meio doS restos que sobraram da sua casa, a senhora de 62 anos disse ao 24notícias não saber onde ia ficar a dormir o resto dos dias.

Ana Filipa Paz