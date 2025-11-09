Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O acidente ocorreu por volta das 13h45 em campo aberto entre as cidades de Lebanon e Gallatin, cerca de 35 km a leste de Nashville, informou o gabinete do xerife do condado de Wilson.

O helicóptero, um Airbus EC130T2 fabricado em 2015, partiu do Centro de Operações de Emergência do condado de Sumner às 13h33 e voou durante oito minutos antes de cair, de acordo com os registos de voo.

Os dois membros da tripulação feridos receberam tratamento no Vanderbilt University Hospital, em Nashville. Tipicamente, estes voos incluem um piloto, um paramédico e um enfermeiro, avança a Associated Press.

O National Transportation Safety Board (NTSB) está a investigar as causas do acidente. Em comunicado, a equipa Vanderbilt LifeFlight expressou condolências às famílias e colegas da tripulação afetada: “Os nossos corações e profundas condolências estão com os nossos colegas da Vanderbilt LifeFlight, as suas famílias e entes queridos neste momento difícil”.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.