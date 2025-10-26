Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em entrevista à Al-Jazeera, o responsável do Hamas diz que não irá dar “uma desculpa a Israel para retomar a guerra”.

Garantiu também que o Hamas está interessado em fazer, pela primeira vez em décadas, eleições em Gaza, e criticou a entrada de poucos camiões de ajuda humanitária na faixa.

Este sábado, Donald Trump exigia ao Hamas que libertasse o resto dos reféns em 48 horas.

__

