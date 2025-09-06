Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Proteção Civil Municipal de Lisboa revelou que, em princípio, no domingo seja possível abrir uma via pedonal e acesso ao comércio, após o descarrilamento de um dos Elevadores da Glória, sendo que o edifício em que embateu um dos elétricos possui "totais condições de segurança".

"Após a verificação e inspeção pelos serviços da CML [Câmara Municipal de Lisboa] e da Proteção Civil Municipal, foi também possível aferir as totais condições de segurança do edificado atingido pelo acidente", pode ler-se numa nota enviada à agência Lusa.

Antes da abertura da via, é "ainda necessário aguardar pela secagem do pavimento para se poder iniciar a recalcetagem dos passeios, o que se espera terminar domingo ao início da tarde", revelou Margarida Castro Martins.

"Será ainda necessário uma posterior intervenção no sistema de drenagem pluvial que só se poderá realizar previsivelmente na segunda-feira durante a manhã após consolidação da via. É expectável que já no domingo à tarde seja possível abrir uma via pedonal e acesso ao comércio", e que entre segunda e terça-feira, consoante o decorrer dos trabalhos, "se possa efetivar a total abertura de toda a zona afetada e a normalização de toda a zona".

O Elevador da Glória, uma das principais atrações turísticas no centro da cidade de Lisboa, descarrilou na quarta-feira, no pior acidente dos seus quase 140 anos, provocando 16 mortes e mais de 20 feridos. O acidente está a ser investigado por várias entidades,

O Governo decretou um dia de luto nacional, que foi cumprido na quinta-feira. A Câmara de Lisboa decretou três dias de luto municipal, entre quinta-feira e este sábado.