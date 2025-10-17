Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Ao longo de nove dias, Lisboa acolhe a 4.ª Semana Cultural nos Cemitérios, reafirmando os cemitérios da cidade como espaços vivos de memória, património e encontro cultural, segundo o comunicado enviado às redações.

Nesta edição, a Semana Cultural alarga horizontes, incluindo visitas ao Cemitério Britânico, ao Cemitério Alemão, ao Panteão Nacional e à Igreja de São Roque. Fora da capital, juntam-se o Cemitério da Lapa (Porto), o Museu Funerário Fernando Oliveira (Aveiro) e os municípios de Setúbal, Palmela, Vila Franca de Xira, Barreiro, Caldas da Rainha, Figueira da Foz, Santarém e Torres Vedras, ampliando a dimensão do programa.

O programa inclui ainda uma oficina de filosofia para crianças e famílias, que propõe uma reflexão criativa sobre a vida e a morte, e um passeio fotográfico ao entardecer, entre outras iniciativas.

No dia 24 de outubro, realiza-se a 1.ª Jornada Interdisciplinar sobre Cemitérios, um encontro que reunirá em Lisboa académicos, investigadores e profissionais do setor, num dia de diálogo e reflexão aberto à comunidade.

Todas as atividades são gratuitas, mediante inscrição prévia enviando e-mail para cemiterios.visitas@cm-lisboa.pt

O programa completo pode ser consultado aqui.

