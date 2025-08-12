Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O objetivo é acelerar a transformação do setor agrícola, promovendo visitas de campo que permitam aos agricultores conhecer e experimentar as melhores técnicas de rega e conservação do solo. A Fundação privilegia candidaturas de parcerias entre organizações de produtores, centros de competências e outras entidades do setor, dando destaque a iniciativas de demonstração no terreno.

De acordo com a Gulbenkian, em comunicado, a aposta na gestão integrada da água e do solo é essencial para aumentar a resiliência da agricultura face a fenómenos climáticos extremos, como secas e cheias, e para garantir a produtividade num cenário de menor disponibilidade hídrica.

“Através deste apoio, queremos capacitar os agricultores com conhecimento prático e inovador, criando uma rede de partilha e aprendizagem que contribua para a resiliência do setor”, sublinha Rosário Palha, responsável pela iniciativa Gulbenkian Água.

As candidaturas devem ser submetidas na plataforma MyGulbenkian até às 15h00 do dia 24 de setembro (hora de Portugal Continental).

As candidaturas, regulamento e outras informações podem ser encontradas aqui.