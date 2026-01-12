Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Donald Trump voltou a manifestar interesse estratégico na Gronelândia, um território rico em recursos minerais e estrategicamente localizado, afirmando que os Estados Unidos a controlarão “de uma forma ou de outra”. Segundo o The Guardian, a declaração gerou preocupação na União Europeia e na NATO, dado que a ilha está protegida por tratados militares ligados à Dinamarca, que é membro de ambas as organizações.

O governo da Gronelândia sublinhou que a ilha é parte do Reino da Dinamarca e membro da NATO, garantindo que irá reforçar a sua defesa no quadro da aliança atlântica. Segundo o comunicado, a coligação governamental acredita que a Gronelândia continuará a integrar a aliança ocidental e que todos os Estados membros, incluindo os EUA, têm interesse comum na sua defesa.

Esta semana, a ministra dos Negócios Estrangeiros da Gronelândia, Vivian Motzfeldt, e o seu homólogo dinamarquês, Lars Løkke Rasmussen, vão reunir-se em Washington com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, numa tentativa de encontrar uma solução diplomática.

A Dinamarca recordou que um tratado de 1951 já permite aos EUA expandir a sua presença militar na ilha, mas insistiu que a Gronelândia não está à venda e que a questão deve ser resolvida por via diplomática.

