As declarações de Marco Rubio no Capitólio surgem num momento em que a administração Trump tem intensificado a retórica sobre a possibilidade de os Estados Unidos assumirem controlo da ilha, que é um território autónomo da Dinamarca, indica a CNBC.

Questionado sobre o motivo pelo qual a administração norte-americana ainda não tinha aceitado o pedido da Dinamarca para discutir a questão, Marco Rubio respondeu: “Vou reunir-me com eles na próxima semana”.

Quando um jornalista lhe perguntou se consideraria abandonar a opção de recorrer a meios militares para assumir o controlo da Gronelândia, Marco Rubio evitou responder diretamente: “Não estou aqui para falar sobre a Dinamarca ou intervenção militar”, limitando-se a reiterar que os encontros com responsáveis dinamarqueses estão agendados para a semana seguinte.

“Vamos ter conversas com eles nessa altura, mas não acrescento mais nada sobre o assunto hoje”, acrescentou o secretário de Estado.

