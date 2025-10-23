Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e da administração pública cumprem esta quinta-feira uma greve nacional convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Serviços e Entidades com Fins Públicos e pelo Sindicato dos Trabalhadores do Estado, que deverá ter impacto em vários serviços públicos.

No setor da saúde, a paralisação tem como objetivo exigir medidas urgentes de valorização das carreiras, nomeadamente a reposição de pontos para progressão remuneratória e a contratação de pessoal efetivo, de forma a pôr fim ao “uso abusivo de turnos suplementares e jornadas de 16 horas consecutivas”, de acordo com a Agência Lusa.

O sindicato reclama ainda um subsídio de risco para técnicos auxiliares de saúde e de enfermagem, bem como o fim do banco de horas e do banco de horas grupal por adesão tácita.

A greve abrange trabalhadores de hospitais, centros de saúde, institutos públicos e entidades privadas com contratos com o SNS.

Já o Sindicato dos Trabalhadores do Estado (STMO) decretou uma paralisação entre as 00h00 e as 24h00, reivindicando uma atualização salarial intercalar com base na taxa de inflação até ao terceiro trimestre de 2025. Entre as exigências estão ainda a criação de um cartão de refeição de 12 euros diários, isento de imposto, e o reconhecimento de uma carreira específica para técnicos auxiliares de educação.

