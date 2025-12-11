Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A PSP anunciou que estará presente nos principais acessos à cidade para auxiliar a livre circulação de veículos e garantir a deslocação de quem precisar. No período da tarde, os agentes irão ainda assegurar o direito à reunião e manifestação, garantindo a segurança de pessoas e bens.

A polícia recomenda que os cidadãos se desloquem com antecedência, caso seja necessário circular na Área Metropolitana de Lisboa.

Está prevista uma manifestação com desfile de grandes dimensões no centro de Lisboa, o que levará à interdição temporária de várias artérias da cidade a partir das 14h00. Os condutores são aconselhados a evitar estas áreas para não ficarem retidos em congestionamentos.

As ruas afetadas incluem: Praça D. Pedro IV, Rua do Carmo, Rua Garrett, Rua Serpa Pinto, Travessa da Trindade, Rua Nova da Trindade, Largo do Chiado, Praça Luís de Camões, Rua do Loreto, Calçada do Combro, Rua dos Poiais de São Bento, Calçada da Estrela e Rua de Correia Garção.

Em caso de necessidade, a PSP recorda que a intervenção policial pode ser solicitada através do número 112 ou do contacto 217 654 242.

