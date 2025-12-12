Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os dados, revelados esta sexta-feira pelo regulador ao Diário de Notícias, indicam que, apesar da paralisação parcial de serviços públicos e transportes, a procura por eletricidade manteve-se elevada, com destaque para os setores doméstico e industrial.

"Apesar da paralisação, o consumo eléctrico não só não caiu como aumentou, um fenómeno que analistas associam a alterações nos padrões de utilização, como a maior permanência de pessoas em casa, activação de equipamentos eléctricos domésticos e níveis de atividade ainda significativos em sectores que não puderam parar totalmente. Ainda assim, o impacto total no consumo diário só pode ser avaliado com dados finais ao longo de 24 horas".

O episódio surge num momento em que o consumo de electricidade em Portugal tem mostrado tendências de crescimento em geral, tanto doméstico como industrial, reflectindo não apenas a evolução económica mas também o peso crescente das fontes de energia renovável no sistema eléctrico nacional.

