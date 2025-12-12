Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a informação disponibilizada, Emília, depressão identificada pela AEMET (Serviço Meteorológico Espanhol), estará centrada a sudoeste de Portugal continental, com pressão estimada de 1008 hPa e deslocamento para sul/sudoeste. A sua influência provocará precipitação que poderá ser localmente forte, especialmente na região Sul do país.

Nove distritos estão com aviso amarelo devido à chuva: Coimbra, Leiria, Lisboa, Santarém, Portalegre, Setúbal, Évora, Beja e Faro.

A neve deverá cair acima dos 1400 a 1600 metros de altitude, descendo temporariamente até aos 1200 metros nas serras do Norte. Na Serra da Estrela, a acumulação poderá ultrapassar os 25 cm, motivando aviso laranja de neve nos distritos da Guarda e Castelo Branco.

O vento soprará fraco a moderado do quadrante sul, rodando para leste durante a manhã, podendo atingir intensidade forte nas terras altas.

Além disso, a costa ocidental enfrentará forte agitação marítima, com ondas de noroeste entre 4 e 6 metros entre a manhã desta sexta-feira e o final da tarde de sábado. Para estas condições foi também emitido aviso laranja.

As autoridades recomendam atenção às atualizações dos avisos meteorológicos, dado o elevado grau de incerteza na previsão da precipitação.

Já as temperaturas máximas vão oscilar entre os 7ºC (Guarda) e os 15ºC (Setúbal e Faro) e as mínimas entre os 5ºC (Guarda) e os 12ºC (Faro).

