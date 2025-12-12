Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O segundo dia de greve dos trabalhadores da função pública está a ter uma adesão elevada, com 75% na educação e 90% nas cantinas das universidades e politécnicos, segundo dados até às 09h00 disponibilizados à agência Lusa.

De recordar que o Sindicato Independente dos Trabalhadores dos Organismos Públicos e Apoio Social (SITOPAS) convocou dois dias de greve contra as propostas do pacote laboral apresentado pelo Governo, que diz ser um "desrespeito para com os trabalhadores".

Por sua vez, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional (STAL) indicou à Lusa, na noite de ontem, que havia registo de adesão de 100% no início do turno do setor da recolha de resíduos em localidades como Évora, Setúbal e Amadora (Lisboa).

Também o setor da saúde será afetado esta sexta-feira, uma vez que o Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor) também anunciou uma greve nacional de enfermagem, com a duração de de 16 horas, entre as 8h e as 24h.

