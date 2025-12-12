Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo nota enviada às redações, a inauguração realizar-se-á a 16 de dezembro e contará com o ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, e com o presidente da Câmara de Odivelas, Hugo Martins.

Segundo a reitora do Iscte, Maria de Lurdes Rodrigues, esta residência oferece uma "experiência académica mais rica", acolhendo programas especiais para estudantes internacionais, cursos intensivos Erasmus e estágios na autarquia. Os estudantes poderão ainda colaborar com equipamentos municipais no mesmo complexo, como a biblioteca, o museu e a escola de música.

Iscte inaugura novo modelo de residência universitária em Odivelas
Iscte inaugura novo modelo de residência universitária em Odivelas créditos: Iscte

O acordo entre o Iscte e a Câmara inclui ainda estágios, projetos de investigação orientados para necessidades municipais e ações de formação para colaboradores da autarquia. Estão previstos seminários e workshops sobre gestão autárquica e desenvolvimento local.

A residência, que resulta da requalificação do antigo Instituto de Odivelas, representa um investimento de 7,6 milhões de euros. Já tem metade das camas ocupadas e estará totalmente operacional no início do ano letivo 2026/2027. Durante o verão, poderá acolher outros públicos, como atletas envolvidos em programas desportivos da autarquia.

