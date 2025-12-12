A convocatória ocorre um dia após a realização de uma greve geral organizada por CGTP e UGT, em protesto contra as alterações à lei laboral propostas pelo Governo e que estão a ser discutidas em sede de Concertação Social.

"Apesar da realização da greve geral que interrompeu o processo negocial, a ministra do Trabalho convocou hoje a UGT para uma reunião na próxima terça-feira, às 17 horas, para prosseguir as negociações", diz a nota do ministério.

O secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, descreveu a paralisação como "uma das maiores greves gerais de sempre", com adesão de "mais de três milhões de trabalhadores". Em comunicado, Oliveira sublinhou que a resposta do mundo do trabalho foi "impressionante" e reiterou o pedido para que o Governo retire o pacote laboral da discussão.

Do lado do Governo, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, minimizou a adesão da greve, afirmando que "a esmagadora maioria do país está a trabalhar". O governante referiu que houve apenas uma redução de 7% nas transações financeiras na SIBS e 5% no trânsito nas pontes do sul para Lisboa, destacando que o impacto maior foi sentido na função pública.

O ministério do Trabalho confirmou ainda que está agendada uma reunião plenária com todos os parceiros sociais em sede de Concertação Social para 14 de janeiro, a poucos dias das eleições presidenciais.