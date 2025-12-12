A primeira parafarmácia autónoma da Europa abriu em Lisboa e funciona 24 horas

Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Lisboa tem desde esta semana a primeira parafarmácia totalmente autónoma da Europa. Chama-se Pharma&Go, fica no Parque das Nações e está aberta 24 horas por dia, todos os dias da semana. O conceito é simples: entras, escolhes o que precisas e sais. Sem filas, sem caixas, sem atendimento.

A loja, com 90 metros quadrados, funciona com tecnologia da Sensei, uma empresa que se dedica a soluções de retalho baseadas em inteligência artificial e visão computacional. O sistema identifica os produtos que retiras das prateleiras e debita automaticamente o valor no teu cartão quando sais.

A abertura da primeira parafarmácia 100% autónoma da Europa demonstra como a inteligência artificial e a visão computacional podem transformar setores inteiros.

Para entrar, basta fazer check-in com o cartão bancário à entrada. A partir daí, podes circular livremente pelo espaço, que está organizado como uma loja convencional. A tecnologia deteta o que colocas no cesto e atualiza tudo em tempo real. Quando decides sair, o pagamento é processado automaticamente.

Quer ler mais histórias como esta? Subscreva a newsletter "Next". Pode fazê-lo aqui.

Subscreva a newsletter "Next". Pode fazê-lo aqui. O futuro dos negócios e os negócios com futuro todas as segundas-feiras na sua caixa de e-mail.

na sua caixa de e-mail. Siga-nos também no Facebook, LinkedIn , no Instagram e no Twitter.

A Sensei garante que o sistema não usa câmaras pessoais, identificação biométrica ou recolha de dados que comprometam a privacidade. A tecnologia baseia-se em visão computacional e inteligência artificial, mas sem gravar imagens de rostos ou informações sensíveis.

A aposta em produtos do dia a dia

Vasco Portugal, CEO da Sensei, destaca que este projeto mostra como a inteligência artificial pode transformar setores inteiros. “É um marco aplicar esta tecnologia a um segmento como o da saúde e do bem-estar”, refere. A empresa já conta com mais de 100 pontos de venda autónomos em operação em Portugal, Espanha, Itália, França e Brasil.

Sensei, A primeira parafarmácia autónoma da Europa abriu em Lisboa. créditos: The Next Big Idea

A ideia partiu de Catarina Dias, farmacêutica especialista em farmácia comunitária e proprietária da Pharma&Go. Segundo a responsável, cerca de 80% das compras em farmácia são de produtos recorrentes, que não precisam de aconselhamento especializado. “Criámos um espaço onde disponibilizamos todo o tipo de produtos farmacêuticos – exceto os sujeitos a receita médica”, explica.

Parque das Nações recebe conceito pioneiro

O projeto resulta de uma parceria entre a Sensei e a Glintt Life, marca dedicada ao setor da saúde. Juntas, desenvolveram este conceito que aposta na inovação e em novas formas de comprar produtos de saúde e bem-estar.

A Pharma&Go fica no Parque das Nações. Para já, é a única parafarmácia deste género na Europa, o que coloca Lisboa na linha da frente da inovação aplicada ao retalho de saúde. O modelo grab&go já é conhecido noutros setores, mas esta é a primeira vez que chega às parafarmácias europeias de forma totalmente autónoma.