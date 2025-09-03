Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Governo começa esta quarta-feira a reunir com os partidos com assento parlamentar para discutir quatro temas centrais — o Orçamento do Estado para 2026, o conflito no Médio Oriente, a lei da nacionalidade e dos estrangeiros e a criação de novas freguesias.

As reuniões vão decorrer na Assembleia da República, arrancando às 09h00 com o Chega, seguindo-se o Livre às 10h30 e a Iniciativa Liberal às 12h00. O PSD também será recebido hoje.

Nos próximos dias, o Executivo continuará a ronda com os restantes partidos, estando já marcados encontros com o PS (sexta-feira) e com o PCP (quarta-feira da próxima semana).

Do lado do Governo participam os ministros Joaquim Miranda Sarmento (Finanças), Paulo Rangel (Negócios Estrangeiros), Manuel Castro Almeida (Economia e Coesão Territorial), António Leitão Amaro (Presidência) e Carlos Abreu Amorim (Assuntos Parlamentares).

Segundo nota do Executivo, citada pela Lusa no Notícias ao Minuto, esta é a primeira ronda de reuniões com os partidos sobre estas matérias. O ministro dos Assuntos Parlamentares já tinha esclarecido que não se trata de negociações orçamentais, mas de um "périplo com os grupos parlamentares e deputados únicos sobre várias questões".

O primeiro-ministro Luís Montenegro antecipou no fim de semana que a discussão do OE2026 será “relativamente simples”. Também André Ventura considerou que este ano existem “condições mais favoráveis” para chegar a consensos.

Por sua vez, o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, admitiu em maio a possibilidade de viabilizar o Orçamento, mas reiterou no último fim de semana que o partido votará contra se o documento incluir as alterações à legislação laboral defendidas pelo Governo.

Relativamente ao reconhecimento do Estado da Palestina, Luís Montenegro anunciou em 31 de julho que o Executivo vai ouvir o Presidente da República e os partidos antes de decidir se leva a questão à Assembleia-Geral da ONU, entre 23 e 29 de setembro.