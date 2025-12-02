Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou que pretende visitar o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Hospital de São João, esta terça-feira.
Em declarações aos jornalistas em Santa Maria da Feira, Luís Montenegro explicou que a última vez que falou com o Presidente foi antes da intervenção cirúrgica a uma hérnia encarcerada, ocorrida na noite de segunda-feira.
O chefe do Governo admitiu que ainda não será possível restabelecer contacto direto com Marcelo, que está focado na recuperação física.
O primeiro-ministro reiterou que tudo correu bem durante a cirurgia e que a recuperação do Presidente decorre com normalidade, sem avançar uma hora concreta para a visita.
