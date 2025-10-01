Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Senado norte-americano rejeitou, na terça-feira à noite, tanto uma proposta legislativa democrata como uma republicana destinada a evitar a paralisação. Uma proposta do partido do presidente Donald Trump, que prolongaria temporariamente o orçamento até 21 de novembro, também foi chumbada, com 55 votos a favor e 45 contra — insuficientes para os 60 necessários à aprovação.

Em resultado, o Gabinete de Gestão e Orçamento da Casa Branca determinou que as agências afetadas executem planos para um encerramento ordenado. Estima-se que cerca de 750 mil funcionários públicos sejam afastados, enquanto pagamentos de determinados benefícios sociais poderão ser suspensos e os parques nacionais ficarão sem guardas florestais, de acordo com a CNN.

Funções essenciais como forças de segurança, Forças Armadas, aeroportos e segurança social continuarão a operar, embora os funcionários dessas áreas não recebam salários até que seja aprovado um novo orçamento.

O Senado já havia rejeitado a 19 de setembro uma proposta de financiamento temporário aprovada anteriormente na Câmara dos Representantes, que incluía exceções como 88 milhões de dólares para a segurança de membros do Congresso, do Supremo Tribunal e do Governo. Os democratas apresentaram uma proposta alternativa de financiamento para proteger subsídios à saúde pública, enquanto a administração Trump responsabiliza a oposição pela falta de acordo.

Segundo analistas da seguradora Nationwide, cada semana de paralisação poderá reduzir o crescimento anual da economia norte-americana em 0,2 pontos percentuais.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.