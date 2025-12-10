Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Perante a confirmação, a Unidade Local de Saúde Lisboa Ocidental (ULSLO) emitiu um comunicado à imprensa onde expressa “profundo pesar” pela morte do utente, esclarecendo o percurso deste homem nos serviços de saúde antes do trágico desfecho.

Segundo a ULSLO, o utente deu entrada no Serviço de Urgência do Hospital de S. Francisco Xavier no dia 14 de novembro. Nesse episódio, explica a instituição, “foi triado, observado e realizou vários meios de diagnóstico e terapêutica”, encontrando-se “orientado e autónomo” motivo pelo qual não lhe foi atribuída pulseira de localização, normalmente usada em casos de maior vulnerabilidade clínica ou cognitiva.

Depois de concluída a primeira avaliação, o paciente foi novamente chamado para observação, mas não respondeu à chamada. Os serviços tentaram contactá-lo por telefone, bem como o contacto de referência registado, “sem sucesso”. Perante a ausência prolongada, foi realizada uma notificação à PSP, tendo o caso sido registado como “abandono do Serviço de Urgência pelo utente”.

A ULSLO sublinha que “desenvolveu todos os esforços, do ponto de vista assistencial e processual, para dar a resposta adequada a esta situação”.

