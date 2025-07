Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Governo vai criar uma Unidade de Combate à Fraude no SNS, a funcionar em cooperação com a Polícia Judiciária e a Procuradoria-Geral da República. A criação desta unidade, prevista no Programa do Governo, visa detetar, prevenir e combater fraudes, abusos e irregularidades no SNS, assegurando que os recursos públicos são usados para beneficiar os cidadãos. A legislação para a sua criação será submetida a Conselho de Ministros ainda este mês, e a unidade deverá começar a funcionar até ao final do ano, avança o Expresso.

Além do caso do dermatologista, foi noticiado que outra médica do mesmo hospital terá faturado 113 mil euros por 7 sábados extras, apesar de ter estado num congresso em Itália num dos dias em que alegadamente realizou cirurgias.

Também no Hospital de Braga, foram feitos contratos milionários com a empresa do diretor do serviço de Oftalmologia, que acumulava funções privadas.

O Ministério da Saúde lembra que unidades especializadas para combater fraudes no setor público da saúde são comuns em países desenvolvidos, como o Reino Unido e a Dinamarca. Em 2012, foi criada em Portugal a Unidade de Exploração de Informação (UEI), que identificou e comunicou casos suspeitos de fraude que ultrapassaram os 100 milhões de euros.