Num comunicado citado pela Lusa, a administração do hospital esclareceu que, “na sequência da falha de um equipamento informático e consequente dificuldade na consulta de processos clínicos, foi necessário ativar o plano de contingência, que implicou o adiamento de consultas programadas”.

A mesma nota acrescenta que, por não ter sido possível resolver o problema na totalidade, também “as cirurgias programadas para a manhã do dia de amanhã foram adiadas, mantendo-se apenas as que surgirem em situação de urgência”.

Apesar das limitações, o hospital garante que a atividade com doentes críticos e internados, bem como os serviços de urgência Pediátrica e de Ginecologia e Obstetrícia, continuam assegurados.

A falha, que já se arrasta desde a semana passada, obrigou, entretanto ao reforço da articulação com outras unidades hospitalares da região para garantir o atendimento a todos os doentes.