Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
O documento mostra que os técnicos deram luz verde a todos os parâmetros, pelo que nada faria prever o acidente que aconteceu na tarde de quarta-feira, diz a SIC Notícias.
O Elevador da Glória tinha o cabo trocado a cada 600 dias — a próxima troca seria daqui a 263.
O Elevador da Glória descarrilou ontem, pelas 18h00, e até ao momento já foram registadas 16 mortes.
38 pessoas estiveram envolvidas no acidente e 21 ficaram feridas.
Quanto à nacionalidade das vítimas transportadas para os hospitais, foram identificados até ao momento quatro cidadãos portugueses, dois alemães, dois espanhóis, um coreano, um cabo-verdiano, um canadiano, um italiano, um francês, um suíço e um marroquino. Falta apurar a nacionalidade de quatro feridos.
Comentários