Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Na operação, foi identificado um homem de 63 anos e apreendidos diversos produtos avaliados em 9 695 euros. Segundo a GNR, a venda deste tabaco líquido em mercados paralelos poderia provocar um prejuízo ao Estado estimado em 7 290 euros.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Da ação resultou a elaboração de um auto de contraordenação aduaneira, por introdução irregular no consumo.

Em comunicado, a GNR sublinha que a UAF continuará a desenvolver ações de fiscalização no âmbito da sua missão tributária, com vista a prevenir ilícitos associados à comercialização de produtos sujeitos a Impostos Especiais de Consumo, combatendo a economia paralela e práticas de fraude e evasão fiscal.