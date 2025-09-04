A Unidade de Ação Fiscal (UAF) da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Destacamento de Ação Fiscal de Faro, apreendeu no passado dia 2 de setembro 20 770 mililitros de tabaco líquido em situação irregular, no concelho de Lagos.
Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Na operação, foi identificado um homem de 63 anos e apreendidos diversos produtos avaliados em 9 695 euros. Segundo a GNR, a venda deste tabaco líquido em mercados paralelos poderia provocar um prejuízo ao Estado estimado em 7 290 euros.
Da ação resultou a elaboração de um auto de contraordenação aduaneira, por introdução irregular no consumo.
Em comunicado, a GNR sublinha que a UAF continuará a desenvolver ações de fiscalização no âmbito da sua missão tributária, com vista a prevenir ilícitos associados à comercialização de produtos sujeitos a Impostos Especiais de Consumo, combatendo a economia paralela e práticas de fraude e evasão fiscal.
Comentários