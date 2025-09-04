Nesta conferência de imprensa depois do Conselho de Ministros desta quinta-feira, começa por falar o presidente da Câmara de Lisboa. “É mais um dia de luto para Lisboa e para os lisboetas”, diz Carlos Moedas, agradecendo o apoio do Governo perante um “acidente sem precedentes”.

Carlos Moedas esclareceu que deu instruções à empresa responsável para prestar todo o apoio às famílias. E diz que é cedo para avançar informações, mas informa: pediu à Carris que abrisse dois inquéritos, um interno e um externo.

“Estarei sempre ao lado dos lisboetas nos bons e nos maus momentos”, acrescenta. "Sou o maior interessado para que tudo seja apurado", diz também.

Tomou depois a palavra Luís Montenegro, que começou por lamentar o “trágico acidente” e deixou uma palavra às famílias.

“Quero que saibam que não estão sozinhos. O país inteiro partilha a vossa dor. Estamos perante um momento que exige solidariedade e união”, sublinha.

Montenegro promete depois uma “resposta o mais célere possível de todas as entidades públicas envolvidas”.

O chefe do governo agradece ainda a “pronta resposta” de todas as autoridades e assinala a capacidade de articulação entre todos. “Resposta rápida permitiu salvar vidas”. Garante igualmente que tudo está a ser feito para identificar as vítimas mortais e que ainda hoje serão prestadas todas as informações que faltam.

Mais ainda informa que a TAP já se disponibilizou para transportar feridos e transladar os corpos das vítimas mortais.

Recorde-se que dois dos feridos do acidente no Elevador da Glória, em Lisboa, não resistiram aos ferimentos durante a noite, elevando para 17 o número de mortos, segundo a Proteção Civil.

O Elevador da Glória descarrilou ontem, pelas 18h00, e até ao momento já foram registadas 17 mortes.

38 pessoas estiveram envolvidas no acidente e 21 ficaram feridas.

Quanto à nacionalidade das vítimas transportadas para os hospitais, foram identificados até ao momento quatro cidadãos portugueses, dois alemães, dois espanhóis, um coreano, um cabo-verdiano, um canadiano, um italiano, um francês, um suíço e um marroquino. Falta apurar a nacionalidade de quatro feridos.