Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O alerta foi dado por um popular que avistou o animal em dificuldades. De imediato, os militares do SEPNA deslocaram-se ao local e procederam ao resgate da corça (Capreolus capreolus).

Após o salvamento, o animal foi transportado para o Centro de Estudos e Recuperação de Animais Selvagens (CERAS), em Castelo Branco, onde será monitorizado e submetido a cuidados veterinários antes de ser devolvido ao seu habitat natural.

A GNR recorda que a proteção da fauna selvagem é uma das suas prioridades diárias e apela à população para denunciar situações de maus-tratos ou abandono de animais. As denúncias podem ser feitas através da Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520), disponível 24 horas por dia para reportar infrações ou esclarecer dúvidas.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.