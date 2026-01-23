Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O episódio ocorreu junto à estação ferroviária de Abrantes, onde o homem sofreu uma paragem cardiorrespiratória. A ocorrência foi classificada como prioritária máxima (P1), o que, de acordo com as normas do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), obriga à chegada dos meios de socorro ao local num prazo máximo de oito minutos, revela a RTP Notícias, citando a Lusa.

De acordo com o registo temporal da ocorrência, o alerta foi dado às 7h29, tendo os bombeiros sido acionados poucos minutos depois, às 7h34. Para o local foram destacados uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Abrantes e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Médio Tejo.

Ainda assim, a VMER, considerada o meio mais diferenciado, só chegou ao local pelas 7h53, ultrapassando o tempo previsto para este tipo de emergência.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Abrantes afirmou à Lusa, que os constrangimentos rodoviários impedem o cumprimento dos tempos definidos pelo INEM. "Quando há trânsito e camiões, como a via dificulta a ultrapassagem, chegamos a demorar 35 a 40 minutos", disse.

A situação ocorreu num dia marcado por forte pressão sobre o sistema de emergência médica. O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) confirmou que, na quinta-feira, se registaram dezenas de ocorrências em espera por falta de meios disponíveis, tendo sido ultrapassados os tempos de resposta em várias situações classificadas como prioritárias.

Desde o início do ano, o INEM opera com um novo sistema de triagem que define tempos máximos de resposta consoante a gravidade clínica. As ocorrências P1 exigem resposta até oito minutos, enquanto os casos P2 devem ser atendidos em 18 minutos. Para os níveis P3 e P4, os prazos estabelecidos são de 60 e 120 minutos, respetivamente. As situações classificadas como P5 não implicam o envio de meios de emergência, sendo encaminhadas para a Linha SNS 24.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.