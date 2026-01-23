Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O dispositivo de resposta mobilizou quase 2.500 operacionais em todo o território. Entre hoje e sábado, a Proteção Civil colocou quase todo o país em prontidão especial de nível 3, como medida preventiva face à agitação marítima. Todos os distritos do litoral vão manter aviso vermelho até ao final do dia.

Até às 16h00, foram contabilizadas 426 ocorrências, distribuídas da seguinte forma: 139 quedas de árvores; 141 limpezas de vias; 73 quedas de estruturas; 45 movimentos de massas e 29 inundações.

A Proteção Civil mantém o alerta ativo e apela à população para evitar deslocações desnecessárias, seguir as indicações das autoridades locais e proteger-se da agitação marítima e das inundações.

