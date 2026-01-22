Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A ação foi conduzida pela Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF), no âmbito de uma missão de vigilância costeira destinada à deteção de atividades ilícitas transfronteiriças e ao controlo dos fluxos de imigração irregular.

Durante a operação, realizada pela Coastal Patrol Vessel (CPV) P01 BOJADOR, os militares da GNR foram alertados para a presença da embarcação.

Com o apoio de meios aéreos da Frontex, a embarcação foi localizada, intercetada e posteriormente rebocada pela GNR no Teatro de Operações. A bordo encontravam-se 21 homens, com idades entre os 17 e os 35 anos.

A operação decorreu no âmbito da “Joint Operation SPAIN – INDALO”, liderada pela Guardia Civil e coordenada pela Frontex, que, entre 7 de dezembro de 2025 e 21 de janeiro de 2026, reforça a vigilância das fronteiras externas da União Europeia, combate a criminalidade transfronteiriça e apoia missões de busca e salvamento.

