Em comunicado, citado pela CNN Portugal, a empresa explica que a decisão foi tomada face às previsões de forte agitação marítima para o distrito de Setúbal, emitidas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O serviço de passageiros, por sua vez, foi limitado à ligação Porto Brandão-Belém, mantendo-se os horários habituais.

O IPMA emitiu aviso vermelho para o distrito de Setúbal, prevendo ondas de noroeste com 7 a 9 metros de altura significativa, podendo atingir 15 metros de altura máxima, com período de pico de 15 a 17 segundos.

Até ao momento, não há previsão para a retoma do serviço regular de transporte de veículos.

