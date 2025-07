Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Serviço de Proteção e do Ambiente (SEPNA) da Sertã recolheu uma coruja das torres (Tyto Alba), no concelho de Proença-a-Nova.

"No decorrer de uma ação de patrulhamento, os elementos do SEPNA foram informados por um popular que a ave se encontrava caída no chão, junto a um café, aparentemente debilitada e desorientada", diz a GNR em comunicado.

Os militares "deslocaram-se de imediato ao local, onde recolheram a ave, e realizaram o seu transporte para o Centro de Recuperação de Animais Selvagens (CERAS) em Castelo Branco, para monitorização do seu estado de saúde, recuperação e posterior libertação no seu habitat natural".

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

De recordar que "a Guarda Nacional Republicana, através do SEPNA, tem como preocupação diária a proteção dos animais, apelando à denúncia de situações de âmbito ambiental".

"Para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) funcionando em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas", nota a GNR.