Há métodos muito diversos para evitar picadas de mosquitos, como queimar esterco de vaca, cascas de coco ou borra de café, beber gin tónico, comer bananas, pulverizar-se com enxaguante bocal, usar soluções de cravinho e álcool, ou mesmo esfregar folhas perfumadas para a máquina de secar roupa. No entanto, nenhum destes métodos foi cientificamente testado e, por isso, não se pode afiançar verdadeiramente a eficácia de nenhum. A NPR até tem um questionário para testar os conhecimentos no diz respeito a este animal e às diferentes formas de nos salvarmos dele.

A cor da roupa importa

Sabe-se que os mosquitos usam cor, calor e odor para encontrar os humanos. Um estudo de 2022 descobriu que cores como o vermelho e o laranja atraem mosquitos, pois lembram a cor da pele humana. Por outro lado, os mosquitos tendem a ignorar o branco, azul, verde e roxo. Assim, pode ser boa ideia optar por roupas nestas cores quando for ao ar livre.

O cheiro do corpo e a alimentação contam

Os mosquitos são guiados por odores como o dióxido de carbono que exalamos, e compostos como amoníaco e ácido láctico presentes no suor. Estudos indicam que consumir bananas e cerveja pode tornar o odor corporal mais atrativo para os mosquitos. Por outro lado, água e uvas verdes não parecem ter esse efeito.

Mosquitos conseguem picar através da roupa

É verdade: algumas espécies conseguem picar através de roupa fina e justa, como roupa desportiva colada ao corpo. A melhor proteção é usar roupas largas e que cubram a pele sempre que possível, mesmo que seja desconfortável no verão.

Os momentos do dia com mais risco

Os mosquitos são geralmente mais ativos ao nascer e ao pôr do sol. A luz e temperatura nesses períodos são ideais para eles. Além disso, o aumento global da luz artificial à noite tem contribuído para maior atividade de picadas em algumas populações de mosquitos.

Menos que uma chávena de café de água é suficiente

Basta um pequeno recipiente com pouca água, como uma chávena com um terço de água, para os mosquitos se reproduzirem. Esvaziar semanalmente locais como bebedouros para aves, baldes ou vasos é essencial para reduzir a população de mosquitos no seu quintal ou jardim.

Como funcionam os repelentes

Os repelentes funcionam como máscara do odor do corpo humano, essencialmente, fazem com que deixe de “cheirar a humano” aos mosquitos. Além disso, o DEET repele os mosquitos quando eles entram em contacto com ele, seja com as partes da boca ou com as patas.

Como aplicar o repelente

Deve aplicar-se o repelente em movimentos amplos, por todo o corpo e também sobre a roupa. O objetivo é cobrir bem a pele exposta para garantir que o odor corporal está suficientemente disfarçado e protegido.

Produtos que não funcionam

Muitos produtos no mercado não são eficazes, como pensos de vitamina B1, velas de citronela, pulseiras repelentes e dispositivos sónicos não têm qualquer efeito comprovado. Até há relatos de mosquitos pousarem diretamente nas pulseiras.

Com que frequência reaplicar o repelente?

É importante seguir as instruções do fabricante. Em atividades de curta duração ao ar livre, um produto com cerca de 10% de DEET pode ser suficiente. Em zonas de maior risco, recomenda-se 20–25%, reaplicado a cada quatro horas. Mais quantidade não é melhor, basta uma camada uniforme.

Que roupa usar para proteção adicional

Usar calças e camisas de manga comprida ajuda bastante. Em zonas muito infestadas, um chapéu com rede para o rosto também pode ser útil. Não se deve esquecer os pés: muitas espécies de mosquitos são especialmente atraídas por esse cheiro. Usar meias, sapatos fechados e evitar sandálias é o ideal. Tecidos justos como não oferecem boa proteção, pelo que se recomenda roupa larga.

Reduzir o risco no ambiente envolvente

Para reduzir o risco de picadas, deve-se eliminar locais com água parada onde os mosquitos se reproduzem: vasos de plantas, pneus velhos, baldes, bebedouros para animais. Até uma película de água numa pia pode servir para isso.

O futuro do combate aos mosquitos

Cientistas estão a desenvolver novas formas de combate. Um dos projetos consiste em libertar mosquitos machos esterilizados por radiação — estes acasalam com fêmeas, mas os ovos não eclodem. Outro avanço é o Hour72+, um repelente que permanece ativo durante dias na pele sem ser absorvido pelo corpo. Este produto ainda está em testes, mas promete ser eficaz por mais tempo com apenas uma aplicação.