O Comando Territorial de Aveiro da GNR, através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) de Águeda, constituiu arguido, no dia 19 de julho, um homem de 55 anos por furto de pombos-correio no concelho de Águeda, informou a GNR em comunicado.

A investigação decorria há cerca de dez meses, na sequência de um furto registado na mesma localidade. As diligências policiais permitiram identificar e localizar o suspeito, assim como recuperar 18 pombos-correio, avaliados em cerca de 100 mil euros, que foram devolvidos ao legítimo proprietário.

Durante a operação foram ainda apreendidos 60 anilhas de identificação, seis poleiros, um bebedouro, um comedouro, diversos rolos de rede em inox e títulos de propriedade de anilhas.

O suspeito foi formalmente constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Águeda.