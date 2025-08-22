Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A operação foi conduzida pelo Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), no âmbito de uma fiscalização aleatória realizada na localidade da Moita. Durante a ação, os militares encontraram o animal num descampado e procederam à leitura do chip de identificação.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Segundo a GNR, essa leitura permitiu confirmar que o cavalo tinha sido furtado no ano passado. Nas diligências subsequentes, foi identificado o homem que detinha o animal e apurado o verdadeiro proprietário.

O cavalo foi entretanto devolvido ao legítimo dono, enquanto os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial da Moita.