A Guarda Nacional Republicana (GNR) recuperou no dia 19 de agosto um cavalo furtado em 2023, em Lisboa, tendo identificado um homem de 50 anos como suspeito da sua posse ilícita, anunciou em comunicado o Comando Territorial de Setúbal.
A operação foi conduzida pelo Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), no âmbito de uma fiscalização aleatória realizada na localidade da Moita. Durante a ação, os militares encontraram o animal num descampado e procederam à leitura do chip de identificação.
Segundo a GNR, essa leitura permitiu confirmar que o cavalo tinha sido furtado no ano passado. Nas diligências subsequentes, foi identificado o homem que detinha o animal e apurado o verdadeiro proprietário.
O cavalo foi entretanto devolvido ao legítimo dono, enquanto os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial da Moita.
