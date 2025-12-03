Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Comando Territorial de Lisboa, através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) do Destacamento Territorial de Torres Vedras, deteve, no dia 30 de novembro, um homem de 69 anos por caça em área de proteção no concelho de Torres Vedras.

A detenção ocorreu após uma denúncia sobre a prática reiterada de caça em zona proibida. Os elementos do SEPNA surpreenderam o indivíduo em flagrante a caçar em área interdita. Foram apreendidas uma espingarda de caça e 18 cartuchos.

O detido foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Torres Vedras.

A Guarda Nacional Republicana recorda que existem diversas áreas onde a caça é proibida, devido ao risco para pessoas, bens e infraestruturas, incluindo praias, terrenos junto a escolas, hospitais, prisões, instalações militares ou de forças de segurança, parques de campismo, vias de comunicação e povoados, entre outros.

O SEPNA reforça que o cumprimento destas regras é essencial para a segurança da população e a proteção ambiental. Denúncias ou pedidos de esclarecimento podem ser feitos através da Linha SOS Ambiente e Território, disponível em permanência pelo número 808 200 520.

